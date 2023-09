I giovani e la città: perché la chiave è cercare di capire

Degli under 20 non si sa nulla, a meno di non essere insegnanti o genitori, e anche in quel caso ne sappiamo di solito piuttosto poco. Per cercare di dire cose di senso compiuto (e non risultare tra quei “vecchi” dei meme che parlano male dei giovani) ho chiesto aiuto a un coetaneo neo quarantenne come me, Francesco Maffeis, educatore e coordinatore del progetto « Giovani onde ». È possibile che ne abbiate sentito parlare in relazione ai recenti fatti di cronaca, che hanno avuto per protagonisti ragazzini che stazionano in zone della città come Propilei, stazione, piazzale Marconi e piscine rendendosi protagonisti di risse, episodi di bullismo e vandalismo, piccoli furti. Non propriamente baby gang, perché non c’è nessuna banda organizzata né un’emergenza criminale vera e propria. Si potrebbe riassumere il tutto con l’espressione «disagio giovanile» che – nello specifico – riguarda poche centinaia di ragazzi a Bergamo.