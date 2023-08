Il raid in Porta Nuova, poi il parapiglia alla stazione: risse tra un centinaio di adolescenti in centro città

Per più di un’ora, nel pomeriggio di domenica 20 agosto, nel centro di Bergamo si sono viste scene che ricordano il Far West. Più di cento ragazzini, per lo più minorenni, si sono affrontati, rincorrendosi e picchiandosi tra i Propilei di Porta Nuova e piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria.

La polizia in stazione

(Foto di Bedolis)

La prima ricostruzione

Tutto sarebbe nato, secondo le prime ricostruzioni, da una spedizione punitiva per vendicare il pestaggio di un ragazzo disabile, ma si è parlato anche di un furto di un pullover. Alle 16,30 un’ottantina tra adolescenti di origini nordafricane e senegalesi (ma a spalleggiarli anche molti italiani tra cui numerose ragazzine) ha percorso viale Papa Giovanni per raggiungere Porta Nuova.

Cercavano un gruppo di adolescenti di origini egiziane. Li hanno trovati seduti sugli scalini dei Propilei: erano una trentina. A questo punto è scattata l’aggressione con una catena-lucchetto per moto nei confronti di un quindicenne. Poi il fuggi fuggi lungo viale Papa Giovanni. Il gruppo di aggressori è riparato in stazione. Dove pochi minuti dopo sono arrivati gli adolescenti di origini egiziane. In stazione subito dopo il fatto si è parlato di due accoltellati lievi - un marocchino e un italiano - che però alle forze dell’ordine non risultano, ma potrebbe anche essere che si siano dileguati.

La polizia in stazione

(Foto di Bedolis)

Bloccati alcuni giovani

Nel frattempo sono giunti gli equipaggi della Volante, dei carabinieri e della polizia locale, che sono riusciti a bloccare alcuni giovani. Sono scoppiati altri parapiglia. La calma è tornata solo dopo le 18. La polizia ha presidiato fino alle 20,30. In serata gli accertamenti erano ancora in corso: un 17enne italiano è stato denunciato per il possesso di un coltello, altri sono stati identificati in Questura.