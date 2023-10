Insegnare con i LEGO® si può. Basta sapere come farlo

Ad esempio, un classico mattoncino rettangolare 2X3 può aiutare a comprendere la proprietà commutativa dell’addizione. Oppure, per lavorare sul testo regolativo (alla base del coding), si possono dare istruzioni su come comporre dei “pasticcini” di mattoncini in modo che siano uguali all’originale. «Posso usarli per manipolare concetti matematici anche complessi come l’elevamento a potenza, giocare facilita anche la concentrazione e si apprende in modo più naturale, perché manipolando si vede e non si pensa soltanto» spiega il professor Andreoletti.