Un nuovo obiettivo per la Cittadella dello Sport: arriva «Bergamo Brick City»

«Bergamo Brick City» è figlia di «Mattoncini in Villa», collaudata esposizione di creazioni LEGO® che per cinque anni ha abitato lo spazio della palestra di Villa di Serio. L’evento, spostato in città, si rende portavoce di un rinnovato desiderio per la Cittadella dello Sport: «Lo spazio che abbiamo in gestione – afferma Paternò – è un importante impianto sportivo con campi da tennis, padel, calcio a cinque, una palestra, spogliatoi e bar ristorante. Con “Bergamo Brick City” desideriamo presentarlo con una nuova veste, u no spazio di 1500 metri quadrati coperti che può essere allestito e attrezzato per accogliere eventi e manifestazioni aperte alla cittadinanza». Conferma questa vision anche Giorgia Gandossi, consigliera della Provincia di Bergamo che, insieme al Comune e alla Regione, ha patrocinato l’evento: «Questa collaborazione va nella direzione intrapresa negli ultimi mesi: aprire le porte della Cittadella alla comunità, mettere a disposizione gli spazi anche per eventi ludici, perché lo sport non ha confini».