Cascate e sapori del territorio per salutare l’autunno

E poi le novità pensate per i più piccoli, ma anche per gli adulti che hanno voglia di mettersi in gioco e tornare indietro con il tempo. Durante la sagra, dalle 15 presso il campo sportivo adiacente alla sagra, ci sarà infatti uno spazio dedicato ai giochi di una volta, con punti pensati per ospitare la corsa con i sacchi, la corsa delle uova e il “ruba bandiera”. Le iscrizioni ai giochi saranno aperte dalla mattina fino alle ore 14 presso lo stand di Turismo Valbondione. In più ci sarà il divertentissimo «Indovina il peso». Verranno esposti una forma di formaggio e un salame: chi si avvicinerà di più al peso esatto, vincerà il prodotto! Si potrà puntare al risultato dalle 10 alle 15, sempre presso lo stand di Turismo Valbondione. Durante tutta la giornata, le famiglie e i bimbi potranno incontrare e coccolare gli animali della fattoria, scoprendo anche curiosità e aneddoti per capire al meglio la vita della fattoria.