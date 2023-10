«I miei nonni sono come…». Chiediamolo ai nipoti

Mia mamma, che è anche abbondantemente nonna, somiglia sempre di più ad Alexa. Per parlare con lei al telefono devo trovare la parola chiave della comunicazione e dirla a voce alta in mezzo alle altre parti della frase: soggetto e verbo. A volte sente, a volte fa finta di aver sentito, ma non dice niente. Come Alexa, semplicemente non dà seguito alle mie richieste. Allora riformulo il pensiero da un altro punto di vista cercando di entrare nella sua mappa concettuale. Per esempio se devo dire che domani sera vado a fare la spesa e gliela porto, posso partire da due punti: «domani sera aspettami e non chiudere che arrivo» oppure «dimmi cosa ti serve come spesa».