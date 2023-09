Un anno senza Mahsa, un anno con Mahsa

Il 16 settembre i medici hanno detto alla famiglia di Mahsa che per la ragazza non c’era più speranza: i dispositivi sono stati tolti e Mahsa Amini è morta. Sono iniziati raduni pubblici nelle strade intorno all’ospedale e le forze di sicurezza hanno iniziato a usare manganelli e gas lacrimogeni. Il 20 settembre, il corpo di Mahsa è stato sepolto nel cimitero alla presenza di donne e cittadini curdi che protestavano. Lo slogan « Donna Vita Libertà » e le donne che roteano il velo in aria sono stati tra i principali simboli utilizzati dai manifestanti in città. È stata pubblicata una foto della lapide di Mahsa, in cui era scritto in curdo: «Mahsa, non morirai, il tuo nome sarà un codice». Un codice segreto, che ancora oggi riunisce le persone che si oppongono al governo iraniano.