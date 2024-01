bestof2023: diario semiserio di una bergamasca a Copenaghen

Quando cammini per la strada in Danimarca, in un marciapiede stretto, le persone che ti vengono incontro generalmente non si spostano: non avviene quel mutuo coordinamento che c’è nei paesi mediterranei. Quello spostarsi anche solo di poco insieme, in maniera pre-conscia e impercettibile per permettere a tutti di procedere senza fermarsi. No, il danese tendenzialmente non varia la sua traiettoria. Ti devi spostare tu. Ma mica perché è cattivo, è che proprio non ti vede, lui va dritto per la sua strada. Il suo sistema percettivo è concentrato su di sé – diciamo. Ecco, in questo #filamento sarò forse un po’ acida, ma visto che ci vivo mi sembra anche divertente sfatare un po’ di miti sulla perfezione dei paesi scandinavi, e dire anche che i poveri danesi, svedesi, norvegesi amerebbero di contro tantissimo vivere dove viviamo noi. A proposito di usi e costumi, ho scoperto recentemente che non dovremmo essere poi così lontani gli uni dagli altri, dato che i Longobardi, o almeno una parte di loro, pare siano giunti nel I secolo a.C. dalla Scania, cioè dalla Scandinavia.