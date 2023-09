workinprogress: perché il Servizio Civile Universale è interesse di tutti (imprese private incluse)

L’entità del rimborso rapportata all’attuale costo della vita ci fa capire un elemento chiave del profilo del volontario civile: non vi è una motivazione economica alla base di questa scelta, quantomeno nel nostro territorio dove non mancano opportunità lavorative meglio retribuite anche per chi non ha formazione o esperienza. Coloro che scelgono di svolgere il servizio civile lo fanno perché credono che sia un’esperienza di utilità sociale, da un lato, e di crescita personale e professionale dall’altro. Sono forse illusi o idealisti? Per nulla. I dati sul ritorno occupazionale del servizio civile danno loro ragione, come mostrano i report di Associazione Mosaico, che ogni anno ricontatta, tre mesi dopo la fine del servizio, i volontari dell’anno precedente per scoprire che fine hanno fatto. Si scopre così che circa il 73% di loro ha trovato lavoro. Non solo: il 67,5% delle offerte ricevute propongono soluzioni contrattuali (tempo indeterminato, tempo determinato e apprendistato) che esprimono, da parte dell’offerente, un chiaro interesse a trattenere questa risorsa all’interno della propria organizzazione.