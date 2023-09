Sul caso di Brescia e dei maltrattamenti come «fatto culturale». Tutela dei diritti di una minoranza o discriminazione di genere?

Non lo è in un paese dove c’è un femminicidio ogni tre giorni.

Non lo è lì, dove gli omicidi avvengono per mano di familiari, partner o ex partner.

Non lo è, in un paese dove una donna su tre subisce violenza.

Non lo è, in un paese che ha abolito il delitto d’onore solo nel 1981.

Non lo è, in un paese dove dei ragazzi si organizzano per commettere una violenza di gruppo a danno di una coetanea e il commento pubblico del compagno della Premier in carica, Andrea Giambruno è: «Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi».