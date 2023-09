Gioppino, Fagiolino e il Cavalier Sbragafegati. I burattini incontrano le famiglie con Foto Ottica Carminati

Per il terzo anno consecutivo, Foto Ottica Carminati ha deciso di omaggiare le comunità dei due paesi in cui ha sede con due spettacoli di burattini inseriti nella storica rassegna « Borghi e Burattini », organizzata da Fondazione Benedetto Ravasio. Sabato 23 settembre alle 17.30, presso il Parco degli Alpini ad Almenno San Salvatore, la compagnia Baraca&Borati di Pietro Roncelli con Gabriele Codognola metterà in scena « Le avventure di Gioppino ». Sabato 30 settembre alle 16.30, di fronte al negozio di ottica in Via Vittorio Emanuele II a Calusco d’Adda, sarà invece la volta dei Burattini di Mattia con « Fagiolino e il terribile Cavalier Sbragafegati ».