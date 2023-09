«Un fiume d’arte» per lasciarsi travolgere dalla corrente dell’anima

Nel corso della mostra si potranno fare domande, chiacchierare con leggerezza di spirito e lasciarsi sorprendere dalle emozioni che nascono in noi. «Davanti all’arte non si può dire mi piace o non mi piace, bisogna fare un passo in più e chiedersi perché. Perché non stacco gli occhi da quel quadro? Perché osservare quel dipinto genera in me un sentimento di turbamento?», conclude Chiara Medolago. Per chi vorrà si potrà provare a rispondere insieme.