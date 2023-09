Inti-Illimani, quando la memoria è un atto doveroso

EC: Anche se sono passati tutti questi anni, c’è l’impressione, il sentimento, che non ne siano passati poi così tanti. Il colpo di stato in Cile ha cambiato la vita di tutti noi. In quei giorni il gruppo era in Europa per una tournée, io ero in Cile. In un giorno abbiamo visto scomparire i tre anni più belli della nostra vita, quelli del governo di Salvador Allende. Spariti i sogni e distrutta la speranza di un mondo diverso, migliore per tutti. È questo che fanno le dittature: disumanizzano. I libri, la musica, la pittura, sono strumenti per ricordare alle nuove e anche alle vecchie generazioni tutto quello che è stato vissuto in questi cinquant’anni di storia.