Parole e musica si intrecciano al «Filandone Feeling Festival» di Martinengo

Onorato condurrà l’ascoltatore in un viaggio musicale che abbraccia artisti come Brassens, Brel, Ferré, Gaingsbourg, Moustaki, Vian, John Lennon, The Kinks, Radiohead, The Beatles, The Rolling Stones, Nick Drake, Joy Division, David Bowie, Lou Reed, Woody Guthrie, Dylan, Cash, Cohen, The Velvet Underground, Neil Young, ma anche Battisti De André e altri, offrendo una nuova interpretazione del loro legato culturale.