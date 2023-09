Seriate saluta l’estate con la «Notte bianca dello sport e dello shopping»

«Sono contento della forte partecipazione dei negozianti di Seriate a questa iniziativa – afferma l’assessore Dimitri Donati, a cui da luglio è stata data anche la delega al Commercio – L’Amministrazione comunale quest’anno ha investito delle ulteriori risorse per permettere l’adesione gratuita alla manifestazione da parte delle associazioni sportive e dei commercianti. Questa è una delle azioni introdotte, in condivisione con il Duc di Seriate, per sostenere e promuovere una maggiore competitività dei negozi di vicinato e delle piccole attività produttive. Realtà che si metteranno in vetrina grazie alle sfilate, dove si potranno conoscere le ultime tendenze di moda, e grazie agli stand allestiti lungo il percorso della Notte bianca, dove si potranno conoscere le loro attività, promozioni e prodotti di eccellenza, quali il “Battito”, dolce realizzato per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura. Mi auguro che questa sia un’occasione ulteriore per i seriatesi per conoscere i negozi del territorio e per i negozianti per consolidare il loro essere tessuto commerciale locale».