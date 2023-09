La comunità si accende con «Levate di Note»

L’esposizione è composta da 17 scatti, tutti ritratti di giovani migranti con sovrapposti dei loro pensieri. «L’idea – spiega sempre Vittorio Colamussi nella presentazione del suo progetto – è stata quella di permettere a chi avevo di fronte di esprimersi liberamente, di scrivere di proprio pugno e nella propria lingua ciò che voleva: una poesia, un detto della propria terra, un pensiero. La possibilità in fase di ripresa di sovrapporre subito l’immagine del migrante e la pagina da lui scritta fornendo a chi guarda la traduzione offre a mio avviso un elemento in più per avvicinarsi a queste persone. Inoltre la medesima tecnica in quanto immediata permettere di non perdersi in ricerche estetiche proprie della post produzione fotografica, lasciando invece aperta la porta al caso».