«Dalla Terra alla Storia». Un weekend a Parre nell’Età del Ferro

Anche se il mio percorso di studi è stato poi diverso, mi ritrovo subito nelle parole di Simone Liguori, che il mestiere di archeologo lo esercita per davvero. «Si pensa quasi sempre alla morte come a una fine… Per chi si occupa di storia o di archeologia non è così. L’ambito della morte è quello che spesso regala più informazioni, perché soprattutto per l’età antica e per le culture precedenti l’avvento del cristianesimo, l’atto di seppellire prevedeva una serie di accorgimenti importantissimi. Grazie ai corredi, agli oggetti che venivano sepolti insieme al defunto, si può capire il suo status sociale, che ruolo aveva nella comunità, il lavoro che svolgeva. Gli oggetti che accompagnano la morte per noi sono la nuova vita, perché ti danno nuova vita. Ci raccontano la storia del defunto… che così sostanzialmente continua a vivere».