Un tuffo nella bellezza dell’Alto Sebino tra paesaggi mozzafiato, storia e cultura

Ma non è tutto. Legambiente Alto Sebino proporrà durante la giornata delle visite guidate al Parco della Gola del Tinazzo , un’area naturalistica di oltre 20mila metri quadrati tra Castro e Lovere. I Vigili del Fuoco Volontari di Lovere proporranno per i più piccoli «Sam il pompiere», un’iniziativa che consentirà ai bambini di scoprire il mondo dei Vigili del Fuoco attraverso una serie di giochi e ti attività a tema. Musica e animazione arricchiranno l’intera manifestazione, così come open day dedicati alla promozione degli sport acquatici, come canottaggio e SUP, acronimo di Stand Up Paddling, vale a dire pagaiare in piedi su una tavola da surf. E per chi volesse approfittare della vista mozzafiato per fare uno spuntino o un vero e proprio pranzo, lungo il percorso saranno presenti dei punti di ristoro gestiti da Legambiente Alto Sebino, Pro Loco Castro, Sport Action Grè e Pro Loco La Collina.