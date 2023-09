Con «Ardesio Si Blocca» lo street boulder conquista la ValSeriana

Al campo base, previsto agli ex campi da tennis, in via Locatelli, sarà attivo un punto ristoro, arricchito con un cocktail party e con la festa della birra. Qui si terrà anche la finalissima che richiama «Il Signore degli Anelli». «L’anello del potere. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Sfida ad inseguimento su blocco boulder. Chi sarà il signore dell’anello?» «Sarà un finale esplosivo – commenta Nicola Moioli – I due finalisti si rincorreranno su una parete: vincerà chi riuscirà a rubare una codina o chi non cadrà nella piscina installata alla base del blocco da scalare. Una scelta goliardica, simpatica per chiudere in bellezza un appuntamento che riempirà di spettacolo Ardesio».