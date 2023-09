Degustare cultura alla 15esima «Festa del Moscato di Scanzo»

Se per i bambini è ancora un po’ presto per degustare il Moscato, non lo è per divertirsi e stare insieme, ecco quindi gli intrattenimenti dedicati a loro. Innanzitutto un’area gonfiabili in Piazza della Costituzione che sarà attiva per tutta la durata della festa. Sabato 9 e domenica 10, presso l’oratorio di Rosciate appuntamento con «Il mestiere del maniscalco» con possibilità di fare un giro sui pony. Per i bambini fino a tre anni sabato dalle 17 alle 18 laboratori gratuiti davanti alla Biblioteca con le educatrici del nido comunale «Il giardino dei bimbi». Sempre sabato il Gruppo Astromaniaci vi invita al Parco del Sole con «Moscato sotto le Stelle» per osservare insieme il sole nel pomeriggio e la luna dopo il tramonto. Sotto Alt(r)a Quota organizza invece laboratori per i ragazzi a partire dai 10 anni, giovani e famiglie per imparare a realizzare gioielli in corda, stampare da riviste e creare patch e spille.