La nuova maglia della Millegradini è di colore giallo fluo. E fa del bene

Non solo sponsor dell’iniziativa, ma anche punto di iscrizione alla manifestazione, è iPhoneDude, punto di riferimento bergamasco per chiunque abbia bisogno di riparare il proprio smartphone, tablet o pc. Per Giorgio Cortinovis non c’è manifestazione come la «Millegradini» capace di «unire in modo così profondo l’amore per lo sport a quello per la città di Bergamo».