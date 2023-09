«Millegradini» 2023: cinque (più due) luoghi da non perdere

Via del Galgario, 1

Come ogni anno, la «Millegradini» non sarà solo l’occasione per (ri)scoprire i molti tesori artistici e culturali della nostra città, ma anche per conoscere alcuni progetti sociali che vedono impegnati molti bergamaschi. Per questo vi consigliamo di non perdervi la visita al Galgario. Si tratta di un luogo situato in un ex convento del Duecento parzialmente ristrutturato, tra Borgo Santa Caterina e Borgo Palazzo: un dormitorio aperto agli uomini in situazione di grave emarginazione, ma anche e soprattutto uno spazio aperto alla cittadinanza, dove la povertà viene vissuta come un terreno di confronto e di scambio.