Yabre. Un passato in Burkina Faso, un futuro da costruire a Bergamo

Dopo nove mesi, nell’aprile del 2019, arriva il tanto atteso ingresso al Patronato San Vincenzo, dove incontra nigeriani, marocchini, senegalesi, ivoriani e tanti altri stranieri venuti in Italia, come lui, in cerca di un futuro migliore. Nella struttura di via Gavazzeni vengono accolti diversi tipi di persone. Ci sono coloro che soffrono di problematiche, quali abuso di sostanze, malattie mentali (due fenomeni spesso legati), mancanza di documenti o difficoltà a riceverli. Tuttavia, aveva puntualizzato Antonio: «La maggior parte delle persone che bussano alla porta del Patronato sono lavoratori capaci, scolarizzati, con grande forza di volontà, ma che sono in strada perché non hanno una casa. Senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato, chi ti dà l’affitto? Nessuno. Noi abbiamo visto solo ragazzi con continui contratti di lavoro a tempo determinato». Era proprio il caso di Yabre. Il primo passo per i nuovi arrivati come lui era quindi avere un tetto, cioè fare esperienza di housing sociale.