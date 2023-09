«AVIS Donor Week». Quando la solidarietà è (anche) divertimento

Non solo divertimento. La «Donor Week» promossa da AVIS dedica un’attenzione particolare anche al tema della «cultura che cura», non a caso uno dei dossier della Capitale Italiana della Cultura 2023. Sabato 16 settembre a Bergamo, in Viale Papa Giovanni XXIII, e lunedì 18 a Brescia, in Piazza Tebaldo Brusato, verranno inaugurate ben due mostre all’aperto che ripercorrono la storia di AVIS, dal 1927 a oggi, attraverso i manifesti delle sue più celebri campagne di sensibilizzazione. Non limitatevi a visitare le due esposizioni: entrambe le location faranno da cornice ad alcune emozionanti esibizioni di ginnastica ritmica, completamente gratuite, che si terranno a Bergamo sabato 16 e a Brescia il 24. Saranno proposte per la prima volta in assoluto delle coreografie originariamente ideate per promuovere la donazione di sangue nelle piazze italiane durante il 2020, ma mai messe in scena a causa della scoppio della pandemia.