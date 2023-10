Con «Creattiva» la fiera diventa un inno alla fantasia

Juki Italia, oltre a fornire le macchine da cucire utilizzate nel concorso e come premi per i vincitori, organizzerà anche «Bicolor Quilt Festival», la grande esposizione di quilt che poterà nello spazio espositivo oltre 200 lavori realizzati dalle numerose appassionate del settore, tra le quali un gruppo di 25 persone provenienti dalle Isole Canarie. L’iniziativa permetterà di osservare da vicino la bellezza del patchwork e scatenare ancor più passione e creatività attorno alla realizzazione di opere di questo genere. Sempre in tema, nello spazio «Quiltmart», dedicato sempre all’arte del patchwork, ci saranno numerose aziende che proporranno tessuti e tecniche per creare le più fantasiose tipologie di “toppe”. Le amanti dei bijoux handmade non potranno perdere i corsi e gli incontri con Monica Vinci, una delle protagoniste più acclamate e riferimento principali per le amanti della bigiotteria, presente in «Creattiva» fin dalla sua prima edizione.