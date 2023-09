Con «Osiovola» la passione per i cieli decolla

La domanda mi spiazza e nonostante il fratello ingegnere mi rendo conto che… no, effettivamente non ne ho idea! Ipotizzo il motore (spoiler: risposta errata) e così Ciro inizia a parlarmi del concetto di portanza, cioè di come la particolare forma e curvatura dell’ala faccia sì che, penetrando nell’aria, si generi un risucchio che, appunto, permette all’aereo di volare. E vi assicuro che spiegato da lui perfino a me sembra di capirci qualcosa, nonostante tutte le doti ingegneristiche in famiglia siano finite altrove. Durante la serata non ci saranno solo spiegazioni, mi assicura, ma saranno proiettati brevi filmati, raccontate dal vivo esperienze di volo (ad esempio il primo volo in solitaria di chi sta imparando a pilotare), lette pagine tratte da «Il Gabbiano Jonathan Livingston» di Richard Bach e perfino brevi canzoni accennate dal vivo, tutto per evocare la poesia del volo accanto alle spiegazioni più tecniche.