«L’ebraismo è materia viva». Miriam Camerini a Molte Fedi sotto lo stesso cielo

MC: Non ci sono. Sarebbe stato più facile studiare in un’accademia non ortodossa. Invece volevo che fosse il mondo dove sono cresciuta, quello dell’ortodossia, a farmi da cornice. Ho scelto Gerusalemme per una vicinanza sia geografica che affettiva. Sicuramente le persone che non sono ancora in grado di vedere questo passaggio ci sono, ma sono veramente pochissime. È un passaggio necessario per la storia. Le donne non sono più legate ai ruoli tradizionali: una donna diventa professore ordinario in università piuttosto che primario in ospedale, non vedo perché non si possa diventare rabbina. Non c’è un divieto nella normativa ebraica. Inoltre, nell’ebraismo ogni ebreo si rapporta direttamente con il divino: prega, studia autonomamente e il rabbino è semplicemente un maestro, un insegnante, una guida spiritale.