Guido Acerbis, «l’anima è vivere in maniera intensa tutto quello che facciamo»

Al suo cinquantesimo anno d’età, oggi Acerbis vende in 100 paesi, conta un’unità produttiva in Repubblica Ceca, oltre che ad Albino, e due unità distributive, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ha allargato gli orizzonti, senza tuttavia dimenticare il territorio su cui è nata. Per questo l’azienda ha scelto di sostenere come technical partner (e vivere in prima persona) la Millegradini, la camminata culturale non competitiva in programma sabato 16 e domenica 17 settembre. «Il territorio sono le nostre radici. Un esempio che faccio spesso è quello per cui si dovrebbe viaggiare dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica tornare a casa, perché le radici non vanno mai dimenticate, sono alla base di quello che siamo. Il piacere di appartenere a un territorio ti dà anche più consapevolezza e forza per andare in altri territori. Siamo inoltre una provincia che ha e sviluppa delle capacità e degli atteggiamenti che sono vincenti. Il territorio è tutto questo. Nulla ci vieta poi di aprirci, di rivolgere lo sguardo altrove».