Comunicare il dono. «AVIS Donor Week» parla ai giovani (e non solo)

Parlare ai giovani è un obiettivo che per AVIS è sempre stato fondamentale. I dati raccolti dall’associazione nel corso di una serie di incontri con ragazze e ragazzi under 25 dimostrano come le informazioni in loro possesso siano molto frammentarie: questo li spingerebbe spesso ad auto escludersi, nella convinzione sbagliata di non essere idonei alla donazione. In realtà, basta soffermarsi un poco sul sito per capire che così non è. I requisiti per diventare donatore sono molto semplici: bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute. Si procederà poi a una visita medica, a un esame del sangue e un elettrocardiogramma, per accertarsi che tutto vada per il meglio. Ecco come donare il sangue fa bene non solo a chi ne ha bisogno, ma anche a chi dona: è l’occasione per sottoporsi periodicamente a controlli medici gratuiti, tenendo d’occhio anche la propria salute.