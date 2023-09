«Crescere insieme», la grande festa ad Almenno per tutte le famiglie

Il programma proseguirà nel pomeriggio di sabato 23 settembre. Dalle 14.30 alle 18.30 si terranno infatti tante proposte per tutte le età contemporaneamente in varie zone del paese. Sarà così possibile, passeggiando a piedi, esplorare diverse possibilità. I più piccini (fino a 6 anni) potranno trovarsi presso la scuola dell’infanzia del paese per attività esplorative di materiale naturale con strumenti come lenti e microscopi o per provare a fare gli equilibristi sulla fune. Il nido di Sant’Omobono «Il Gelso» allestirà uno spazio per i grandi travasi delimitato da paglia e riempito di grano o altro materiale “travasabile”, un mercatino di scambio del giocattolo e si terranno letture animate di storie. Anche il nido «Dolci sogni», la scuola dell’infanzia di Barzana e il nido di Almenno San Salvatore ospiteranno laboratori ludici, artistici, motori e creativi. Gli spazi neomamma del Centro famiglia avranno un’area dedicata per presentare il progetto dell’ostetrica a domicilio. L’associazione San Giovanni XXIII proporrà un’attività di narrazione.