Con «MAFF – Malastrana in Alzano Film Festival», un viaggio nell’esplosiva follia dei generi, tra cinema e fumetto

Appuntamento alle 10 per i saluti iniziali e l’introduzione, e già dalle 10.30 si entra nel vivo dell’azione con la proiezione di due corti: «Blue Rage» di Andrea Navicella e «The Wrong Guy» di Navicella e Alberto Scisco. Navicella, film-maker bergamasco pluripremiato a livello internazionale, si occupa di regia, sceneggiatura e cura anche animazioni in 3D degli effetti speciali. Insieme a Scisco, regista indipendente, alle 11 darà vita a un dibattito dal titolo «Inside the way: viaggio nel cinema indipendente bergamasco», a cui interverranno anche Bruno Bilotta e Luciano Arnieri. Bilotta, storico attore italiano di cinema e teatro, non ha bisogno di presentazioni: fra le sue recenti collaborazioni hollywoodiane ricordiamo l’ultima in «The Equalizer 3» con Denzel Washington. Arnieri è maestro di arti marziali specializzato nella formazione di stuntman, e ha partecipato ai corti proiettati. Alle 12.20 potrete vederlo all’opera dal vivo con l’esibizione «Martial Arts Life».