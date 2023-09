Musica e degustazioni chiudono in bellezza «SoltoInMostra»

Le opere originali sono state esposte nel Palazzo Comunale, mentre delle copie sono state collocate in tutto il paese, nello specifico nel centro storico e nel borgo di Esmate. «Questa scelta – sottolinea Sabrina Amaglio – ci ha permesso di raggiungere un pubblico molto più ampio, portando la bellezza dell’arte direttamente in strada e a contatto con le persone. Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti dell’iniziativa che ci ha permesso di promuovere il nostro territorio in un modo particolare e coinvolgente: le nostre bellezze paesaggistiche hanno fatto da cornice perfetta alla poesia di Carrara che, per l’occasione, ha realizzato una ventina di opere inedite ispirandosi proprio ai colori di Solto Collina».