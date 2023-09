«È una sorta di nostalgia del futuro». Lo “spiritual-pop” di Adele H

AP: Insegno, faccio la docente di lettere in una scuola superiore. Non tutti i miei studenti sanno che suono: dipende dalle classi, ad alcune lo dico e ad altre no, in base alla maturità e alla confidenza che ho con la classe. Poi insegno a un serale, quindi si tratta di persone tendenzialmente adulte. Ma è anche vero che suono musica un po’ particolare, per cui non è sempre facile spiegare quello che faccio.