Coltivando una tradizione e insegnando la meraviglia. Torna il Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo»

Il XXXI Festival Organistico di quest’anno avrà inizio domani e, in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, raddoppierà il numero dei concerti coinvolgendo la città della Leonessa in una programmazione dal titolo «Bergamo Brescia, Città degli Organi». La collaborazione, oltre a dare valore ai talenti dell’organo in entrambe le città, permetterà di mettere in luce anche le diverse varietà strumentali diffuse in entrambi i territori: Brescia, con la grande tradizione cinque-seicentesca della famiglia organaria degli Antegnati, mentre Bergamo come patria eletta dell’organo sette-ottocentesco con le famiglie Bossi e Serassi.