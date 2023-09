I Maestri del Paesaggio hanno perduto il paesaggio

Tuttavia, mentre tutti gli occhi sono rimasti puntati su Piazza Vecchia, in pochi sembrano accorgersi di ciò che invece è accaduto in Piazza Cittadella dove, grazie ai Maestri del Paesaggio, è approdata un’altra monumentale piramide tutta nera, accompagnata dallo slogan: «Luce, Luce, Luce!». Ad affiancarla, altri imponenti solidi “oscuri”. Oggetti non identificati? Ovviamente no. La nostra Piazza Cittadella, finalmente liberata dalle auto e fresca di recupero, è ancora al centro delle riflessioni dell’intellighenzia cittadina, impegnata a dibattere sul suo futuro urbano: c’è chi la vorrebbe vuota, assolata e sgombra così com’è; chi vorrebbe dotarla di arredi urbani; chi vorrebbe trasformarla in uno spazio ombreggiato dal verde. Tra i litiganti gode il «Landscape Festival», che entra a gamba tesa per trasformare, sia pure temporaneamente, la Cittadella in uno stand fieristico en plein air, con tanto di tavolino zeppo di brochure, riservato ai prodotti di un’azienda che sviluppa «L’eleganza dell’energia». In pratica, sistemi fotovoltaici in veste design.