Con «Futura Expo» un futuro sostenibile è già possibile

A Futura Expo ci sarà anche NAO, il primo robot creato da Aldebaran e famoso in tutto il mondo come strumento di programmazione nell’istruzione e nella ricerca, oltre come assistente in aziende e centri sanitari per accogliere e informare i visitatori e i pazienti. «Futura Expo – dichiara Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia e di ProBrixia – vuole diventare un riferimento nazionale sui temi della sostenibilità, partendo da un territorio con una tradizione di accoglienza, rispetto ed inclusione, ma che si porta appresso un’eredità critica sul fronte dell’impatto ambientale generato dalla sua economia. Un territorio che ha però avviato progetti che stanno trasformando il suo modo di fare impresa e che ambisce ad essere fonte di ispirazione per il futuro». «Oggi l’impresa – prosegue il presidente – ha un ruolo che va oltre la creazione di lavoro e quindi di benessere: oggi l’impresa è un soggetto coinvolto e protagonista della vita sociale, responsabile ed indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione posti dal legislatore. Le imprese non sono il problema, sono la soluzione».