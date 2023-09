Con «MADE Film Festival» un viaggio nella «Materia Prima»

«Ho iniziato a lavorare in questo mondo nel 2013 – confessa il vincitore – e con questo prestigioso riconoscimento festeggio i miei primi dieci anni di attività, che all’inizio si era concentrata sul mondo della musica, una mia grande passione. Con il passare degli anni, le cose si sono evolute e ho lavorato per alcune agenzie prima di fondare la mia società. Nel 2019 è arrivato l’incontro con i designer di Gewiss che avevano l’esigenza di presentare la nuova collezione di placchette». «Da quel momento ci siamo messi al lavoro e in un solo giorno, il 27 dicembre, abbiamo prodotto il video – continua Alessio – Tutti il corto si concentra sulla figura di uno scultore, il docente e artista bergamasco Elio Bianco, che, con scalpello e martello in mano, lavora il suo materiale. Con il passare dei secondi, l’oggetto prende forma fino a trasformarsi nella placca: una metafora per sottolineare che anche in un prodotto seriale si può trovare una qualità di tipo artigianale». Una «Materia Prima» che rivela quindi una cura e nella scelta dei materiali e nelle lavorazioni e un’attenzione per il territorio.