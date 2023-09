Con «MADE Film Festival» Bergamo diventa capitale della cultura d’impresa

«MADE Film Festival» è un progetto della Camera di Commercio di Bergamo, realizzato da Lab 80 film in collaborazione con GAMeC, Museo delle Storie di Bergamo, Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo. Alla sua prima edizione, la rassegna punta a diventare un appuntamento fisso per rappresentare, narrare e divulgare il patrimonio culturale d’impresa in una prospettiva che dal locale si apre al mondo in un contesto internazionale. La pluralità di linguaggi e le forme innovative vogliono essere uno strumento particolare per promuovere il mondo manifatturiero e valorizzarne la memoria storica e la dimensione operativa.