Con «MADE IN» l’arte si proietta nel mondo della cultura d’impresa

Ultimo artista che compone la prima residenza artistica di «MADE IN» è Joe Juanne Piras, 35enne sardo che con il suo cortometraggio «Silent Tear» ha documentato il processo creativo che ha condotto l’artista inglese Rachel Whiteread all’ideazione del progetto espositivo «Rachel Whiteread... And the animals were sold», visitabile fino al 29 ottobre al Palazzo della Ragione di Bergamo. Il regista, in particolare, segue e racconta il percorso delle pietre utilizzate per la realizzazione delle sculture, attraverso i luoghi della loro estrazione fino ai laboratori in cui vengono lavorate per diventare le opere dell’artista. Particolare attenzione è rivolta agli elementi che interagiscono con la pietra, ovvero il ferro dei macchinari e l’acqua costantemente presente in ogni fase del processo, attraverso inquadrature ravvicinate in cui la pietra emerge come protagonista indiscussa, mentre la presenza umana è completamente assente.