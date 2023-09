«BergamoScienza». L’infinito (e l’infinitesimo) a portata a mano

Di matematica e di fisica, ho sempre capito poco. Come Andrea Camilleri, il “papà” del Commissario Montalbano, che con grandissimo dispiacere del padre, fisico e matematico, arrivò alla terza liceo senza ancora aver saputo «memorizzare le tabelline». Nel 2003, a Camilleri accadde di visitare i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, i centri di ricerca sotterranei più grandi al mondo, dedicati allo studio della fisica astroparticellare e nucleare. Ci tornò nel 2007 e ne fu talmente entusiasta da raccontarlo in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica «asimmetrie» dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: «Mentre mi parlavano delle ricerche in corso, tra le quali una che avrebbe spedito dei neutrini da Ginevra, io mi incantavo dietro agli stupendi nomi coi quali venivano designate le varie ricerche, nomi certamente attinenti alle diverse specificità, ma che mi aprivano la fantasia, me la liberavano, mi trasformavano le grandi apparecchiature in immense suggestioni in grado di trasportarmi in un fantastico viaggio verso il Sole e le stelle, assai più che delle comuni astronavi. Da lì a poco mi trovai commosso fino alle lacrime […]. Mai come lì, sottoterra, in un ambiente chiuso, ho provato la sensazione vertiginosa di avere l’infinito a portata di mano».