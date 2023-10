A «Creattiva» il pubblico guarda, si ispira e crea!

Il primo appuntamento è domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 15 con «foglia oro contemporanea», per sperimentare la tecnica della doratura da utilizzare sui mobili per un restauro moderno. A seguire si potranno scoprire moltissime tecniche: diamond painting patch, patinatura materica, stencil materico e patina antica. Altri laboratori saranno dedicati alle decorazioni in vista delle festività: un cuscino personalizzato in modo tenebroso per Halloween, le sfere da attaccare all’albero di Natale, gli gnomi dei boschi, le calze della befana e molto altro. È l’occasione per creare un calendario dell’avvento unico e originale o una «Christmas to do list» o, ancora, sorprendere i tuoi amici con un biglietto di auguri fai da te. Il tutto creato sotto la guida di un insegnante e un espositore.