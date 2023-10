In difesa della signorina Rottenmeier, per un nuovo patto fra genitori e insegnanti

Torniamo alla maestra Genoveffa: la sua fama la precedeva («Povera te che sei in classe con la Manganoni») e non faceva nulla per rendersi amabile. A me e ai miei compagni stava antipatica, e non escludo che alcuni bambini possano averla sofferta più di altri. Ma quelli che la sopportavano meno erano un gruppetto di genitori, capeggiati dalla rappresentante, una donna estroversa e volitiva, di quelle che si offrivano sistematicamente per accompagnare la classe in gita ed erano amiche di tutti i bambini. Ricordo, proprio in fondo al pulmino della gita d’istruzione, un intero viaggio da lei passato a denigrare la Manganoni – che naturalmente sedeva impettita accanto all’autista – svelandone le debolezze e le piccole malefatte, mettendo in discussione tutto: dalle note sul diario ai compiti assegnati.