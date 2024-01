Fare figli non è per niente “cool”, e non lo sarà finché terremo lo sguardo rivolto al passato

I motivi sono due: il primo è che siamo diventati allergici ai proclami ideologici sulla natalità in mancanza di supporti concreti per chi decide di fare figli, il secondo è che la maggior parte di noi – cittadini e soprattutto cittadine in età fertile – rifiuta un’idea “antica” di maternità, vista come principale missione femminile e desiderio di ogni donna. Se davvero c’è una qualche volontà di uscire dall’inverno demografico (1,18 figli per le italiane) dobbiamo davvero cambiare l’idea e l’esperienza della genitorialità. Per questo l’appello alle sole donne è fuorviante – e gli uomini? Il loro desiderio di paternità è più trascurabile? – e ha esattamente l’effetto opposto: essere le “angele” del focolare non è più il nostro sogno, se mai lo è stato.