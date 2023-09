psicogeografie: ambiente e ansia, attivazione e attivismo. Ma soprattutto amore

Una generazione al momento con poco potere (spesso in età inferiore al diritto di voto) sta cercando di attirare l’attenzione di chi il potere lo detiene sul fatto che il suo futuro è in pericolo. Ovviamente il futuro di tutti noi è in pericolo, ma spesso chi protesta ha più futuro di chi inquina. I metodi utilizzati da gruppi come Extinction Rebellion, Fridays For Future o Ultima Generazione possono non piacere, ma non devono distogliere dall’urgenza e dall’importanza del messaggio. Stiamo vivendo la sesta estinzione di massa (la quinta, per intenderci, è stata quella dei dinosauri), e ne siamo in buona parte causa. Come per parte dei problemi che ci creiamo e che incontro nel mio lavoro, la buona notizia è che se ne siamo causa, possiamo esserne anche la soluzione, cominciando ad assumercene la responsabilità.