Elisa Palazzi, cosa accade se guerra e clima giocano a poker

«Sebbene ci siano altri modi di affrontare la questione, come per esempio dal punto di vista geopolitico, io cercherò di analizzare, da un lato, come la guerra cambia il clima e, dall’altro, come il clima cambia la guerra, cercando anche di individuare la matrice comune tra i due» continua. La sua esperienza di divulgatrice (il libro più recente, di cui è co-autrice insieme a Federico Taddia, si chiama «Bello mondo. Clima, attivismo e futuri possibili: un libro per capire quello che gli altri non vogliono capire» ) traspare da come spiega in modo chiaro e diretto un argomento che, per essere affrontato a dovere, richiederebbe ore e ore di approfondimenti.