amisuradibici: quando il traffico esclude i bambini dagli spazi pubblici

Le conseguenze di una scarsa autonomia negli spostamenti riguardano infatti la salute fisica, lo sviluppo cognitivo e sociale così come la socialità e l’individualità. Le restrizioni alla libertà di movimento interferiscono con il gioco all’aperto, che è un’esperienza fondamentale di apprendimento e di socializzazione tra pari. Inoltre, la scarsa mobilità autonoma preclude attività legate all’avventura, la scoperta e il rischio e quindi all’apprendimento dei sentimenti connessi alla soddisfazione, la frustrazione, la paura e la capacità di giudizio. Dunque, si verificano a volte situazioni assurde in cui, per esempio, un ragazzino che a 13 anni quasi non si muove da solo, tutto d’un tratto, inizia a spostarsi in motorino. O che un adolescente appena compiuta la maggiore età si muova in auto ovunque, magari anche per andare a scuola, perché i genitori l’hanno sempre accompagnato dappertutto.