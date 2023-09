Nature based solutions: il futuro sostenibile delle nostre città è ispirato alla natura

La ricerca e lo sviluppo di soluzioni basate sulla natura è sempre in pieno fermento e produce concetti come il 3-30-300 (ovvero progettare le città facendo in modo che ci siano 3 alberi visibili da ogni finestra, il 30% di ogni quartiere coperto da piante e un parco a 300 metri) o l’ungardening (ovvero far crescere nei giardini e sui balconi piante autoctone che possano favorire la presenza di uccelli e impollinatori in città, contribuendo a far crescere la biodiversità urbana). Con un’attenzione particolare anche alle deviazioni di questa filosofia, da correggere sul nascere, come il greenwasting (l’uso scorretto delle risorse per creare aree verdi, che causa uno spreco). Ricerca e applicazione vanno di pari passo, con sperimentazioni in atto in tutto il mondo. Una maggiore consapevolezza è la chiave per favorirne l’implementazione sempre più diffusa anche nelle nostre città: facciamo a chi ne introduce di più?