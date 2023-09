Memorandum sull’acqua. Qualche consiglio per una giusta irrigazione

L’irrigazione è fondamentale per far crescere bene le piante, quindi vediamo come irrigare nel modo giusto. Ciò non significa solo fornire l’acqua di cui i nostri giardini hanno bisogno, ma usarla saggiamente. Innaffiare nelle ore più calde del giorno, ad esempio, non è una buona idea poiché molta acqua viene persa per evaporazione dalla superficie del terreno e le piante utilizzeranno l’acqua in modo più efficiente se annaffiate nelle parti più fresche della giornata. Ma procediamo per gradi. Ci viene spesso consigliato di mantenere le piante “ben irrigate”, ma quanto spesso dovrebbe essere così e come facciamo a sapere se una pianta riceve abbastanza acqua?