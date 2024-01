Qual è l’età giusta per fare un figlio? Quella che noi donne “possiamo permetterci”

Avremmo voluto farli prima per avere più energie, nonni più giovani, meno ansia di fronte a un test genetico e meno problemi di infertilità (credetemi: una donna che si avvicina ai 40 lo sa che le sue possibilità di rimanere incinte diminuiscono, non c’è davvero bisogno di ricordarglielo). Allo stesso tempo, però, avere avuto figli “prima” ci avrebbe gettate nel panico. E no: non perché a 29 anni ci sentissimo particolarmente giovani, non perché andassimo a ballare tutte le sere, non perché fossimo delle mammone legate a doppio filo alla nostra famiglia d’origine, non perché stessimo scalando i vertici di una luminosa carriera o perché non avessimo una relazione stabile, ma perché a malapena eravamo, forse, riuscite a uscire di casa e con i nostri soldi (e quelli dei nostri compagni) e un figlio non avremmo saputo come mantenerlo.