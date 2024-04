Manuale di sopravvivenza per genitori di figli insonni

Una ricetta univoca non c’è, e se ci fosse non la darei io. Dovremmo però sempre avere in mente un principio generale: il nostro scopo come genitori è condurre il bambino verso l’autonomia, senza affrettare i tempi, ma anche senza renderlo più dipendente di quello che è. Esiste un’età in cui il bambino deve imparare a dormire da solo, nel suo letto. A 6 mesi? A 2 anni? Prima di iniziare la scuola dell’infanzia? Prima di andare alle elementari? Spesso, se si trattiene di più, è segno che sono i genitori a non essere pronti a “lasciarlo andare” e ad avere nostalgia di un neonato. Viceversa, ha senso che i neonati dormano nella stessa stanza dei genitori (meglio non direttamente nel letto, per evitare cadute o schiacciamenti involontari) affinché i loro risvegli siano meno traumatici possibile per tutti: spesso basta una carezza perché sentendo la presenza del genitore si riaddormentino.